وفاة رجل بعد سقوطه من منطاد هواء ساخن فوق مدينة ملبورن الأسترالية

المصدر: د ب ا

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا توفى بعد سقوطه من منطاد هواء ساخن فوق مدينة ملبورن الأسترالية صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة " ايه ايه بي" الأسترالية الإخبارية أن الحادث وقع صباح اليوم بعد فترة قصيرة من إقلاع المنطاد.

وتم العثور على جثة الرجل في منطقة سكنية في الضواحي الشمالية لمدنية ملبورن. وطوقت الشرطة الموقع وتحدثت مع الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن المنطاد ومع شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة " ايه ايه بي" عن الشرطة القول إنه يتم التحقيق في الحادث على أنه مثير للشبهات.

وهبط المنطاد لاحقا بسلام في منتزه. ووفقا لتقارير إعلامية، فإنه تم تقديم الدعم النفسي لقائد المنطاد والركاب الذي أصيبوا بالفزع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جاء في بيان مشترك للهيئة الوطنية لمنطاد الهواء الساخن التجاري واتحاد المنطاد الاسترالي أن " سلاسل مناطيد الهواء الساخن مصممة مع مراعاة السلامة، خاصة لمنع الركاب من السقوط بالخطأ أو أي خروج عرضي".

وأضاف البيان " أصيب الركاب وقائد المنطاد بالصدمة جراء هذا الحادث المؤسف".

وأفادت وكالة " ايه ايه بي" بأن مكتب سلامة النقل الأسترالي وهيئة سلامة الطيران المدني تحققان في الحادث.