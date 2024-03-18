التسجيلات الصوتية تنقذ الشعاب المرجانية

المصدر: (باريس ــ أ ف ب)

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أكدت دراسة حديثة أن التسجيلات الصوتية يمكن أن تسهم في الجهود المبذولة لاستعادة النظم البيئية المرجانية التي تضررت بسبب تغير المناخ والنشاط البشري.

ويقول باحثون في معهد «وودز هول» لعلوم المحيطات في نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها أخيراً مجلة «رويال سوسايتي أوبن ساينس»، إن إحدى الطرق للمساعدة في إعادة تعمير الشعاب المرجانية قد تكون من خلال الصوت.

وبعد بث تسجيلات صوتية للشعاب المرجانية السليمة، وهي أشبه بسيمفونيات تحت الماء تتألف من «غناء أسماك» و«طقطقة مخالب روبيان»، وجد الباحثون أن هذه الأصوات تشجع يرقات المرجان على الاستقرار في قاع البحر في الحواجز المرجانية المتضررة، ما يمنحها فرصة للتجدد.