فيديو مذهل لثوران بركان في أيسلندا.. تدفق الحمم المنصهرة مئات الأقدام في الهواء

تعرضت أيسلندا لثوران بركاني بعد أن قذفت الحمم البركانية مئات الأقدام في الهواء مساء السبت.

وتم إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى بعد حدوث شق بالقرب من بلدة جريندافيك المهجورة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي قد حذر من عدد متزايد من الزلازل في المنطقة قبل خمس دقائق من ثوران البركان في الساعة 8.20 مساءً.

وهذا هو الانفجار البركاني الرابع "المثير للقلق" خلال ثلاثة أشهر. أرسلت نوافير من الحمم البركانية تنطلق في السماء دون سابق إنذار. أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن الثوران يتحرك في اتجاه الشمال الغربي.

وانتهى الثوران الأخير بتدمير أنابيب المياه الساخنة وترك 20 ألف ساكن بدون تدفئة.

The lava flow is now heading south and moving closer to the dike just north of #Grindavik , #Iceland pic.twitter.com/c7UHQMWrcZ

ويخشى الخبراء في المجتمع العلمي أن يثور خط الصدع الخامل منذ فترة طويلة الآن لسنوات قادمة، وفقا لصحيفة ميرور.

وتظهر الصور من مكان الحادث السماء مضاءة بانفجار مذهل للألوان مع تدفق الحمم المنصهرة من البركان. وأصدرت حكومة أيسلندا أيضًا لقطات فيديو تظهر المشهد الدرامي.

وحذرت السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك. وقالت وكالة الحماية المدنية الأيسلندية قبل الانفجار الأخير: "منذ 24 أكتوبر، يراقب العلماء في مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي ارتفاعًا في النشاط الزلزالي في شبه جزيرة ريكيانيس، مما قد يشير إلى ثوران بركاني وشيك"."

تشير الكثافة المتزايدة لهذه الأحداث الزلزالية، خاصة بالقرب من بلدة غريندافيك، إلى احتمال حدوث نشاط بركاني في المنطقة. وكإجراء احترازي، تم إخلاء المدينة في 10 نوفمبر لإعطاء الأولوية لسلامة سكانها. وستظل عمليات الإجلاء مستمرة". تأثير حتى يهدأ النشاط الزلزالي."

ومن المستحيل التنبؤ بدقة بموعد حدوث الانفجار البركاني. ويراقب مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي وإدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ وفريق من العلماء من جامعة أيسلندا الوضع بنشاط ويحللون التطورات.

JUST IN: A new eruption has just begun on Iceland's Reykjanes Peninsula, making it the seventh eruption in almost 3 years. pic.twitter.com/2s5EzNMfdk