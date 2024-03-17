وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

المصدر: البيان

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توفي اليوم الأحد الفنان المصري ياسر الشرقاوي.

والفنان الراحل ياسر الشرقاوي له عدة ألبومات من كلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين في مصر وفق موقع فيتو.

وتعاون الفنان الراحل مع عدد من الأسماء الكبيرة، مثل: الشاعر عماد حسن، والشاعر عوض بدوي، والشاعر سمير الطائر، بالإضافة إلى صلاح الشرنوبي، وفاروق الشرنوبي، وياسر عبد الرحمن، وفتحي سلامة، وطارق عاكف، ويحيى الموجي، وعصام إسماعيل.

وحصل الشرقاوي على جائزة أفضل لحن عربي في مهرجان الأسكندرية الدولي للأغنية، كما شارك بالغناء في العديد من الأعمال الدرامية مع كبار المخرجين في مصر وكذلك في مجال السينما وشارك في فيلم "لو كان ده حلم".

أعلن عضو مجلس النواب المصري السابق، حسني حافظ، وفاة الفنان ياسر الشرقاوي، عبر حساباته على مواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" قائلاً: البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي".