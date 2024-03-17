مصر.. حريق هائل في مجمع البنوك بـالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

المصدر: البيان

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نشب حريق هائل في أسطح عدد من المصارف بمجمع البنوك في شارع التسعين بالتجمع الخامس في القاهرة.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق اشتعل بـمجمع البنوك فى منطقة التجمع بالقاهرة، أن النيران اشتعلت فى ملهى ليلي ملاصق لبنك داخل المبنى، مما أدى إلى اشتعال النيران فى الطابق الأخير للملهى ثم امتد لسطح البنك وفق اليوم السابع.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.