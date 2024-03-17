سوريا .. انقطاع الكهرباء عن مدينة درعا جراء عطل في محطة التحويل

المصدر: د ب ا

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أفاد مسؤول سوري، اليوم الأحد، بانقطاع الكهرباء عن كامل مدينة درعا جراء عطل في محطة التحويل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير التشغيل في الشركة العامة لكهرباء درعا المهندس محمد البرم قوله إن انهيار قاطع 20 كيلوفولط المغذي لحي سجنة في مدينة درعا أدى إلى خروج محطة التحويل الرئيسية من الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المدينة.

وأضاف أن انهيار القاطع تسبب بنشوب حريق ضمن المحطة، أدى لخروجها من الخدمة وانقطاع التيار عن كامل المدينة، مؤكداً أن الورشات توجهت على الفور إلى المحطة وتعمل حالياً على إصلاح الأعطال.

وتوقع البرم انتهاء أعمال الإصلاح قبيل مساء اليوم، مشيراً إلى أن الأعمال التي تقوم بها الورشات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه تتطلب ساعات طويلة.