تفحم كثير من الجثث .. مقتل وإصابة 59 شخصاً في حادث سير بأفغانستان

المصدر: ا ف ب

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لقي ما لا يقل عن 21 شخصاً حتفهم وأصيب 38 آخرون بجروح صباح الأحد في جنوب أفغانستان، في حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية أدى إلى اشتعال النيران في هذه المركبات، حسبما أعلنت سلطات ولاية هلمند الإقليمية.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند محمد قاسم رياض لوكالة فرانس برس، "في وقت مبكر من الصباح، قُتل 21 شخصاً في حادث سير بين حافلة وشاحنة صهريج ودراجة نارية على طريق" في ولاية هلمند.

وأوضح مصدر رسمي آخر في الولاية في وقت لاحق أن عدد الجرحى 38.

وأفاد الناطق باسم الحاكم أيضا بأن الصهريج كان محملا بالوقود وبعد الاصطدام اندلعت النيران في المركبات ما أدى إلى تفحم جثث الكثير من الضحايا.

ووقع الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد على الطريق الرئيسي الرابط بين هرات في غرب أفغانستان والعاصمة كابول في الوسط.

وغالبا ما يسقط قتلى على طرقات أفغانستان التي لا تلقى الصيانة المناسبة بسبب تداعيات النزاع في البلاد وفي ظل عدم احترام قوانين السير.

وقتل 31 شخصا في ديسمبر 2022 في ممر سالانغ في وسط الجبال في سلسلة جبال هندو كوش في انقلاب شاحنة صهريج ما تسبب باندلاع حريق في مركبات أخرى.