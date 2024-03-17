تربية الثعابين الكبيرة لإنتاج اللحوم بأقل التكاليف

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف الباحثون، أن وزن ثعابين الأصلة الشبكية والنمرية داكنة اللون، وهما نوعان من الثعابين المشهورة في جنوب شرقي آسيا، يزداد بسرعة على الرغم من كميات الطعام القليلة التي تأكلها.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه الثعابين تتناول كمية قليلة من الطعام في الأشهر الـ12 الأولى من حياتها، ولكنها مع ذلك تنمو بسرعة كبيرة.

وتشير مجلة «ساينتفيك ريبورتس» إلى أن باحثين من أستراليا وفيتنام وجنوب إفريقيا، قاسوا نمو ثعابين الأصلة الشبكية والنمرية داكنة اللون، واتضح لهم أنها تنمو بسرعة ويزداد وزنها في السنة الأولى من عمرها، ما يسمح بتربيتها في مزارع خاصة لإنتاج اللحوم بأقل ضرر على الطبيعة.

ووفقاً لهم ينطبق هذا بصورة خاصة على إناث الأصلة الشبكية، التي يزداد وزنها كل يوم 19 غراماً، أما إناث الثعابين النمرية داكنة اللون فيزداد وزنها 42 غراماً في اليوم.

واستنتج الباحثون في أثناء مراقبة الثعابين في مزرعتين للحيوانات الغريبة في فيتنام وتايلاند، أن الزواحف أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 90 % مقارنة بالثدييات والطيور، ما يسمح، وفقاً لهم باستخدامها لإنتاج اللحوم بأقل التكاليف.