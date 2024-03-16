أغرب طلب من الشرطة الكندية: اتركوا مفاتيح سيارتكم عند الباب

المصدر: إعداد- وائل زكير

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في الغالب يتقبل المرء أي نصيحة من الشرطة خاصة أنها دائما تأتي في صالح المواطنين ، ولكن الشرطة الكندية كان لها آخر.

وأثارت شرطة تورونتو الغضب بعد أن نصحت السكان بترك مفاتيح سياراتهم عند الباب الأمامي والسماح للصوص بأخذ سياراتهم.

وتأتي هذه النصيحة الصادمة في الوقت الذي ارتفعت فيه سرقة السيارات بنسبة 150 بالمئة على مدى ست سنوات في أكبر مدن كندا ، مما أجبر السكان على إخفاء سياراتهم في أماكن سرية وتحصينها بالأمن على مدار الساعة .

وفي اجتماع عام عقد مؤخرًا حول سلامة المجتمع في إيتوبيكوك، تناول كونستابل شرطة تورونتو (TPS) ماركو ريكياردي المشكلة وقدم نصيحته المثيرة للجدل.

وقال " لمنع احتمالية التعرض للهجوم في منزلك، اترك سلاسلك عند باب منزلك الأمامي، لأن اللصوص يقتحمون المنازل فقط لسرقة السيارات. إنهم لا يريدون أي شيء آخر".

أثارت هذه النصيحة الغريبة غضب السكان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أرجع الكثيرون سرقة السيارات المتفشية إلى قواعد الكفالة والحكم المتساهلة ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وقال ريكياردي إن السكان يمكنهم تجنب اقتحامات المنازل المحتملة من خلال ترك صناديق السيارات عند الأبواب الأمامية، مما يشير إلى أن تلك الاقتحامات قد تكون عنيفة ومهددة للحياة.

وأضاف "الكثير ممن تعتقلهم الشرطة يحملون أسلحة معهم. ليس بنادق لعبة. وقال في الاجتماع: "إنها أسلحة حقيقية، وهي محملة".

وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "فقط اترك السيارة تعمل في نهاية الممر الخاص بك. لماذا تجعلهم يسيرون على طول الطريق حتى الباب الأمامي؟

وأشارت موجة من التعليقات إلى أن نصح الأفراد بإعطاء مفاتيحهم للصوص المسلحين أمر غير منطقي ويمكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة.