تواجه أكبر خسارة للثلوج في العالم.. ماذا يحدث في جبال الألب الأسترالية؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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تواجه جبال الألب الأسترالية أكبر خسارة للثلوج في العالم وذلك بسبب الاحتباس الحراري.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى انخفاض الغطاء الثلجي في جبال الألب الأسترالية بنسبة 78% بحلول نهاية القرن، وهو أسرع بكثير من الانخفاضات التي تم تقييمها في ست مناطق رئيسية أخرى للتزلج.

وحذرت الدراسة التي نشرها باحثون من جامعة بايرويت الألمانية من العواقب المتسارعة لأزمة المناخ، وتوقعت أن تفقد 13% من مناطق التزلج في جميع أنحاء العالم كل الغطاء الثلجي الطبيعي في مستقبل ذي انبعاثات عالية.

وقالت الدراسة: "في غضون هذا القرن، سيؤدي تغير المناخ المستمر على مستوى العالم إلى انخفاض كبير في أيام الغطاء الثلجي السنوي في مناطق التزلج الحالية في ظل جميع سيناريوهات الانبعاثات".

وتوقعت الدراسة زيادة كبيرة في مناطق التزلج التي تفتقر تمامًا إلى الثلوج في المستقبل.

وركزت الدراسة على سبع مناطق رئيسية للتزلج الجبلي، بما في ذلك جبال الألب الأوروبية، والأنديز، وجبال الآبالاش، وجبال الألب الأسترالية، وجبال الألب اليابانية، وجبال الألب الجنوبية، وجبال روكي، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وفي كل منها، قامت بتقييم عواقب ثلاثة سيناريوهات لتغير المناخ: الانبعاثات "المنخفضة" و"المرتفعة" و"المرتفعة جدًا".

وفي ظل هذه الظروف الثلاثة، فإن أيام الغطاء الثلجي السنوية عبر المناطق الجبلية السبع الرئيسية مع التزلج على المنحدرات "ستنخفض بشكل كبير في جميع أنحاء العالم".

وجاء في الدراسة: "في ظل سيناريو الانبعاثات العالية، فإن مناطق التزلج في نصف الكرة الجنوبي ... ستكون الأكثر تأثرا بتغير المناخ".

يعد معدل الانخفاض في أستراليا بنسبة 78% هو الأعلى على الإطلاق في مناطق التزلج الرئيسية التي تم تقييمها، والتي تشمل جبال الألب الأوروبية بنسبة 42%، وجبال الألب اليابانية بنسبة 50% وجبال الألب الجنوبية في نيوزيلندا بنسبة 51%.

وقالت الدراسة إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق التزلج الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية بظاهرة الاحتباس الحراري، مضيفة أن الربحية الاقتصادية لمنتجعات التزلج حول العالم قد تنخفض نتيجة لانخفاض الغطاء الثلجي.

وتوقعت الدراسة أن الاستراتيجيات الفنية والإدارية مثل صنع الثلج الاصطناعي "لن تكون إجراءً تعويضيًا كافيًا في ظل سيناريو تغير المناخ الشديد"، على الرغم من استخدامها على نطاق واسع في الوقت الحاضر للتخفيف من ندرة الثلوج.

ووجدت الدراسة أن "منتجعات الثلج قد تحتاج إلى الانتقال أو التوسع في المناطق الجبلية الأقل كثافة سكانية على ارتفاعات أعلى لمكافحة آثار تغير المناخ".

"تعد هذه النتائج مثيرة للقلق اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا. وذلك لأن الاستراتيجيات مثل تحديد المنحدرات، والمناظر الطبيعية، وتطوير مناطق تزلج جديدة في مواجهة الشمال والمنحدرات المرتفعة تعتبر "تهديدات للطبيعة والتنوع البيولوجي الجبلي الفريد".

وقالت الدراسة إنه في حين أن التزلج وقيمته السياحية لهما أهمية كبيرة للاقتصادات المحلية، فإن "التنوع البيولوجي في المناطق الجبلية يتأثر بشدة بالفعل بظاهرة الاحتباس الحراري".

ما هو الاحتباس الحراري

تُعرّف ظاهرة الاحتباس الحراري، أو ظاهرة الاحترار العالمي على أنّها ارتفاع في معدّل درجة حرارة الهواء الجوّي الموجود في الطبقة السفلى من سطح الأرض.

كيف يحدث الاحتباس الحراري؟

تحدث هذه الظاهرة عند حبس أو احتباس حرارة الشمس في الغلاف الجوي للأرض بعد دخولها إليه، ممّا يرفع درجة حرارة الأرض ويجعلها أكثر دفئاً، ويتم ذلك من خلال امتصاص غازات الغلاف الجوي كثاني أكسيد الكربون لطاقة الشمس وحبسها بالقرب من الأرض ممّا يساهم في ارتفاع حرارة الأرض.