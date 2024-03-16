تصرف غريب من شاب ربح 20 ضعف راتبه السنوي

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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فاز سائق توصيل روماني يقيم في المملكة المتحدة بجائزة يانصيب تبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أي ما يوازي 20 ضعف ما يحصل عليه سنوياً من عمله ورغم ذلك وفي اليوم التالي كان في وظيفته وكأن شيئاً لم يحدث.

وربح ماريوس بريدا الذي يعيش في تامورث ستافوردشاير في المملكة المتحدة، بالسحب على الجائزة الكبرى الشهر الماضي وعاد في اليوم التالي إلى عمله كسائق توصيل لأنه لا يرغب في التخلي عن وظيفته، قائلاً "أنا سعيد للغاية بالفوز ومفعم بالمشاعر. الفوز بهذا المبلغ من المال يغير الحياة لكني سأستغرق بعض الوقت حتى أرتب أوضاعي"، وفقا لموقع news9live.

وتدفع الشركة التي يعمل بها ماريوس لسائقي التوصيل حوالي 12 جنيها إسترلينياً في الساعة وإذا عمل أحدهم 40 ساعة في الأسبوع، فسيحصل على 480 جنيها إسترلينيا أسبوعيا، أي ما يصل إلى 24.960 جنيها إسترلينيا سنويا.

وأكد ماريوس أنه سيستغرق بعض الوقت للتفكير فيما يجب عليه فعله بالجائزة الكبرى، وقال إنه يود شراء منزل والذهاب في عطلة، مضيفاً أنه عمل في سلسلة البيتزا منذ وصوله إلى المملكة المتحدة قادماً من رومانيا في عام 2019.