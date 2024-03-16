أساتذة الطب في كوريا الجنوبية يعتزمون تقديم استقالاتهم دعماً للأطباء المتدربين

المصدر: د ب ا

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قرر أساتذة الطب في كل أنحاء كوريا الجنوبية تقديم استقالاتهم إلى كليات الطب التي يعملون بها اعتبارا من 25 مارس الجاري في عمل جماعي للضغط على الحكومة من أجل السعي للتوصل إلى انفراجة في الإضراب المطول من جانب الأطباء المتدربين، حسبما قالت مجموعة من أساتذة الطب.

وقالت المجموعة إنه حتى إذا استقال أساتذة الطب، فإنهم سيواصلون علاج المرضى بإخلاص مع إضراب أكثر من 90% من الأطباء المتدربين الذين يبلغ عددهم 13 ألف طبيب منذ الشهر الماضي احتجاجا على قرار الحكومة برفع حصة كليات الطب.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن القرار جاء خلال اجتماع على الإنترنت عقدة أساتذة الطب من 20 جامعة في وقت متأخر يوم الجمعة.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد بدأت يوم الاثنين الماضي في نشر 158 من الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة في المستشفيات المحلية لمدة أربعة أسابيع، من أجل تعويض النقص في الطاقم الطبي الناجم عن إضراب الأطباء.

ونقلت وكالة يونهاب عن وزير الصحة جو كيو هونج قوله "تخطط الحكومة، عند الضرورة، لنشر المزيد من الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة".

ومن جانبه، قال جون بيونج وانج، نائب وزير الصحة، إن الوزارة أرسلت إشعارات مسبقة بتعليق الترخيص لنحو 5 آلاف طبيب متدرب ومقيم تحدوا أمر العودة إلى العمل احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب.

وأكد جون أنه مع تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المبتدئين الذين يهددون زملاءهم أو يعيقون عودتهم إلى المستشفيات، ستفتح الوزارة خطا ساخنا لحماية الأطباء الراغبين في العودة إلى العمل.

وقال وزير الصحة إن الحكومة سوف تتساهل في اتخاذ الإجراءات إذا عاد الأطباء المتدربون والمقيمون إلى العمل قبل اكتمال الإجراءات الإدارية لتعليق تراخيصهم.

وتشهد المستشفيات المحلية إلغاء وتأخيرا في العمليات الجراحية والعلاج الطبي الطارئ، حيث التزم الأطباء المتدربون والمقيمون الصمت تجاه دعوة الحكومة لهم للعودة إلى العمل بحلول نهاية فبراير الماضي.

وتضغط الحكومة من أجل زيادة عدد الأطباء كوسيلة لحل النقص في الأطباء في المناطق الريفية والمجالات الطبية الأساسية، مثل طب الأطفال وجراحة الأعصاب.

ويقول الأطباء إن زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب ستقوض جودة التعليم الطبي والخدمات الأخرى.