مبيعات قياسية لأعمال فان غوخ وبيكاسو في هولندا

المصدر: (لاهاي - أ ف ب)

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شهد أكبر معرض فني في أوروبا مبيعات حققت «أسعاراً قياسية»، من بينها لوحة نادرة للرسام الهولندي فنسنت فان غوخ وأعمال لبيكاسو وكيس فان دونجن، على ما أعلن منظّمو هذا الحدث الذي اختُتِم أمس. وأوضح المسؤولون عن «المعرض الأوروبي للفنون الجميلة» أن قيمة المبيعات التي شملت بعض الأعمال المرغوبة جداً وصلت إلى «عشرات الملايين من اليورو»، لكنهم لم يحددوا رقماً إجمالياً دقيقاً للحصيلة الإجمالية.

وشرحت المسؤولة عن المعرض نويبي تيستا أن «من المستحيل إحصاء إجمالي المبيعات لأن الكثير منها لم يُعلن عنه». وقالت في تصريح لوكالة فرانس برس: «لكننا حققنا مبيعات قياسية بلغت عشرات الملايين من اليورو». ومن بين أبرز الأعمال التي كانت معروضة للبيع هذه السنة لوحة نادرة لفان غوخ رسمها عندما كان يعيش في جنوب هولندا قرابة عام 1884، وعمل تبلغ قيمته ملايين اليورو لرائد الفن التجريدي فاسيلي كاندينسكي.