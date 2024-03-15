حشرات صغيرة قد تحمل سر علاج الأورام العدوانية

المصدر: (دبي - البيان)

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استفاد فريق من العلماء في مركز التميز لأبحاث أورام الدماغ بجامعة بليموث بإنجلترا، من ذبابة الفاكهة، للحصول على رؤى جديدة حول وقف نمو أورام الدماغ، وفق «إندبندنت».

وتمكن الفريق من تحديد وفحص الخلايا في المراحل الأولى من نمو أورام المخ، باستخدام ذبابة الفاكهة دروسوفيلا ميلانوجاستر، المعروفة أيضاً باسم ذبابة الخل، أو ذبابة الفاكهة سوداء البطن، كنموذج.

ويساعد هذا العمل على تعزيز فهم أورام الورم الدبقي، التي تشمل أنواعاً عدوانية جداً، مثل الورم الأرومي الدبقي.

وقالت الدكتورة كلوديا باروس، التي قادت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة «إيمبو ريبورتس»، إن فريقها اكتشف عمليات «التجهيز» التي يمكن أن تكون حيوية لمساعدة الأورام على التشكل والنمو. وأضافت: «يسهم البحث في فهم كيفية تشكل أورام المخ، ويفتح آفاقاً للبحث للعثور على أهداف دوائية محتملة جديدة نحو علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من أورام الورم الدبقي».

وكشف الفريق من خلال الخوض في الآليات الجزيئية الكامنة وراء نمو الورم في هذه الحشرات الصغيرة، عن اختلافات لافتة للنظر في توازن التمثيل الغذائي والبروتين، مقارنة بالخلايا الطبيعية.