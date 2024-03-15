وفاة «الرجل ذي الرئة الحديدية» عن 78 عاماً

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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توفي أمريكي يُلقّب بـ «الرجل ذو الرئة الحديدية»، إثر استخدامه لسبعة عقود آلة تساعده على التنفس، عن 78 عاماً، وفق ما أعلن شقيقه، وصفحة لجمع التبرعات له، الأربعاء.

وكان بول ألكسندر أصيب بمرض شلل الأطفال عندما كان طفلاً، ومذاك أصيب بالشلل من الرقبة إلى الأسفل. ورغم أنه كان يُضطرّ للبقاء محبوساً في كثير من الأحيان داخل هذه الآلة، التي كانت تغطي جسمه بالكامل، ولم تترك سوى رأسه مرئياً، فقد تمكن من الحصول على شهادة في القانون والعمل في هذا المجال. كما خاض مجال الكتابة، ونشر كتاباً.

وأعلن شقيقه فيليب ألكسندر، الخبر على فيسبوك «بقلب مثقل»، قائلاً إن بول «أثّر في الملايين من الناس، وكان مصدر إلهام لهم». ويذكر أن الرئة الحديدية عبارة عن حجرة تستخدم مضخات لتسمح للمريض بالتنفس. وقد ساعد هذا الاختراع في مكافحة الآثار المدمرة لشلل الأطفال.