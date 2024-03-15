فشل الرحلة التجريبية الثالثة للسفينة «ستارشيب»

المصدر: نيويورك - د ب أ

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فشلت الرحلة التجريبية الثالثة للسفينة غير المأهولة «ستارشيب»، التى انطلقت من ميناء سبيس إكس فى تكساس، حيث تحطمت خلال رحلة العودة فى الغلاف الجوى للأرض، بعد انطلاقها إلى الفضاء، وفق ما أظهرته الصورة الحية للرحلة، بحسب شركة سبيس إكس.

وكان من المستهدف أن تقوم السفينة برحلة مدتها ساعة، وبعدها كان من المقرر أن تهبط مرحلتي الصاروخين فى البحر، لكن عملية هبوطها فى المحيط الهندى لم تنجح، ما أدى إلى تحطم السفينة. وقال أحد معلقي سبيس إكس فى بث حى للشركة: «لقد فقدنا السفينة». وقالت سبيس إكس، إن التجربة الثالثة، مع ذلك، حققت الكثير من الأهداف عما حققته التجربتان السابقتان، اللتان فشلتا.

وخلال التجربة الأول في أبريل الماضى، انفجر النظام الصاروخى بالكامل بعد دقائق قليلة من الإطلاق، وخلال التجربة الثانية في نوفمبر، انفصل الصاروخان، وواصل الصاروخ الأعلى الانطلاق، لكن الصاروخين انفجرا وهما منفصلين بعد ذلك.