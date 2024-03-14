قتلت والدتها بـ 20 طعنة وتخلصت من جثتها بطريقة مأساوية

المصدر: إعداد- وائل زكير

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في حادثة مأساوية تجردت فتاة من الرحمة والشفقة وأقدمت على قتل والدتها بمساعدة صديقها بـ 20 طعنة بلا رأفة أو شفقة.

وفي التفاصيل المؤلمة التي أوردتها صحيفة مترو البريطانية فقد حدثت الحادثة في مدينة ماسيو البرازيلية، حيث اعترفت الفتاة بقتل والدتها بمساعدة صديقها لأنها كانت ستمنع زواجهما والانتقال للعيش معًا.

وقامت الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا بإمساك والدتها بينما طعنها صديقها البالغ من العمر 22 عامًا في رأسها ورقبتها وصدرها في الأول من مارس.

ثم أرسلت الفتاة بعد ذلك رسائل عبر الواتساب إلى زملاء عمل والدتها فلافيا دوس سانتوس كارنيرو تخبرهم أنها ليست على ما يرام لمنع الشكوك، ووضعت جسدها في الثلاجة بعد لفها ببطانية.

وتم العثور على الجثة بواسطة سائق شاحنة الذي أبلغ الشرطة ، بعد أن استأجره والد القاتل لأخذ الثلاجة وإلقائها في الغابة بحجة أنه كان يتخلص من الأجهزة القديمة.

وتقول الشرطة إن ابنة فلافيا اعترفت بضرب والدتها على رأسها، وإمساكها بينما طعنها صديقها، والمساعدة في تنظيف مسرح الجريمة.لقد تم طعنها أكثر من 20 مرة.

وكشفت الشرطة إن صديقها اعترف أيضًا بقوله : "إن ابنة الضحية أمسكت بذراعيها وناولته السكين قبل أن يطعنها في الرأس والرقبة والصدر".

كما تم القبض على والد الصديق، البالغ من العمر 47 عامًا، لمساعدتهما في إخفاء الجثة.