قبيل لحظات من عملية لعلاج العقم .. مفاجأة تغير حياة سيدة للأبد

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت زوجة أمريكية تجربتها الرائعة بعد معاناتها من عدم الإنجاب وكيف تحولت حياتها رأساً على عقب في لحظات.

وفي التفاصيل فقد ذرفت مورغان ألين دموع السعادة عندما اكتشفت أنها حامل قبيل لحظات من خضوعها لعملية جراحية لعلاج العقم، فبعد محاولات عديدة من مورغان وزوجها للإنجاب قررا الخضوع لعملية جراحية لإزالة بطانة الرحم، وفقا لموقع news9live.

تم تشخيص إصابة مورغان سابقا بمرض جريفز، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، وبينما كانت مورغان تستعد لنقلها إلى غرفة العمليات، هرع طبيبها إلى غرفتها وطلب من الممرضات التوقف عن التحضير للعملية الجراحية، وأخبرهن أن مورغان حملت بشكل طبيعي بحسب فحوصات ما قبل الجراحة.

وقالت مورغان جاء الجراح وطلب من الممرضات التوقف عن تحضيري للجراحة، أخبرني أن الفحوصات أظهرت أنني حامل، لقد كنت في حالة صدمة وسعادة وشعور غريب غير قادرة على وصفه، وكان هذا هو الشهر الوحيد الذي لم أتابعه لمعرفة ما إذا كنا حاملاً أم لا.

أحضرت الممرضات البالونات للاحتفال بينما اتصلت مورغان بزوجها لتفاجئه بالأخبار السارة، وفي 11 مارس 2021، أنجبت طفلة بشكل طبيعي، لكن ابنتها كانت صغيرة الحجم جدًا واضطرت للبقاء في المستشفى لمدة أسبوع، واكتملت سعادة الزوجين بعد ستة عشر شهراً، حيث حملت مورغان مرة أخرى وفي فبراير 2023، أنجبت ابنة تتمتع بصحة جيدة.