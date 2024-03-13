فشل في استعادة أمواله من جاره .. فاختطف طفلته

المصدر: البيان

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ألقت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية القبض على رجل بتهمة اختطاف ابنة جاره ذات السبع سنوات في محاولة لاستعادة مبلغ 5000 روبية كان قد أقرضه لوالد الطفلة قبل شهر.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا، اختطف المتهم البالغ من العمر 45 عاماً الطفلة بعد ظهر يوم الخميس الماضي، إلا أنه تم اعتقاله في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وقال ضابط كبير في الشرطة إن الفتاة لم تصب بأذى عندما تم القبض على المتهم.

كانت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات تلعب خارج منزلها عندما استدرجها المتهم إلى محطة سكة حديد غازي آباد، وبما أن الفتاة عرفت جارها المتهم فلم تشك في أي شيء وتبعته، وبعد وصوله إلى محطة السكة الحديد اتصل المتهم بوالد الفتاة وطلب سداد مبلغ الـ 5000 روبية مقابل إعادة ابنته.

بعد فترة وجيزة من تلقي المكالمة هرع والد الفتاة إلى مركز الشرطة القريب من منزله وقدم بلاغاً ضد المتهم، ومن ثم بدأ رجال الشرطة التحقيق في القضية.

وكشف الضابط المعني بالتحقيق في القضة أن المتهم بادر بإعادة الفتاة إلى محطة سكة حديد غازي آباد حيث تم القبض عليه.

وأثناء التحقيق كشف المتهم أنه اختطف الفتاة لأنه كان في أمس الحاجة إلى المال، وذكر كذلك أنه أعطى مبلغ 5000 روبية لوالد الفتاة قبل شهر، لكنه لم يعده، فأقدم على خطف الطفلة في محاولة لاستعادة أمواله.