مصر.. دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر والفدية لهذا العام

المصدر: البيان

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أعلنت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام، وكذلك قيمة الفدية لمن لم يستطع الصوم ولا القضاء.

وفي ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حددت الإفتاء قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى، أما الفدية فحددتها الإفتاء بـ 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

يذكر أن قيمة زكاة الفطر كانت 15 جنيها في رمضان 2022، وبلغت 30 جنيهًا لرمضان 2023، ومع ارتفاع الأسعار وصلت إلى 35 جنيها هذا العام.

أما فدية الصوم فكان الحد الأدنى لها 20 جنيهًا رمضان 2023، وبلغ الحد الأدنى لها 30 جنيهًا هذا العام.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيها، جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوغرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعا- ظروفا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.