قمر اصطناعي لاستشعار الأرض من بعد

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة «روس كوسموس» أنها تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد من أقمار «Resurs-P» لاستشعار الأرض من بعد، حسب «روسيا اليوم».

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: «من المتوقع إطلاق القمر الرابع من أقمار Resurs-P على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b قبل نهاية مارس الجاري».

وتطور روسيا أقمار «Resurs-P» لاستخدامها في استشعار الأرض من بعد للأغراض المدنية، كما تعتمد عليها في مراقبة الغابات والمناطق البيئية المحمية ومناطق استخراج المعادن والنفط والثروات الطبيعية.

وتتميز هذه الأقمار بحصولها على تقنيات تساعدها على رصد الأرض بدقة كبيرة، ولديها قدرات تصوير تمكّن من صنع صور وخرائط ثلاثية الأبعاد للأرض.