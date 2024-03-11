صديقتان تربحان الجائزة الكبرى باليانصيب

المصدر: دبي ـــ البيان

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تشاركت صديقتان من ولاية ميشيغان الأمريكية في شراء بطاقتي يانصيب انتهى بفوزهما بالجائزة المالية الكبرى البالغة 150 ألف دولار أمريكي.

وبحسب ما أعلنه يانصيب Michigan Lottery فقد فازت ناعومي كاولي وهي من سكان الولاية بعدما اشترت هي وصديقتها تذاكر يانصيب مناصفة بالأرقام ذاتها أسفرت عن فوزهما بالجائزة الكبرى، حسب «روسيا اليوم».

وقالت ناعومي كاولي البالغة من العمر 59 عاماً إنها تشارك في اليانصيب بانتظام برفقة صديقتها، مضيفة إنها اتفقت مع صديقتها إن فازتا يوماً ما أنهما ستتقاسمان أموال الجائزة، وبدلاً من شراء تذكرة واحدة لشخصين بدأنا بشراء تذاكر منفصلة بالأرقام نفسها.

وفي فبراير جربت الصديقتان اليانصيب مرة أخرى واختارتا الأرقام نفسها، وصدمت كاولي حينما اتصلت بها صديقتها بعد السحب وأخبرتها بأنهما فازتا بالجائزة الكبرى.

وفازت ناعومي كاولي بمبلغ 100 ألف دولار، وصديقتها بمبلغ 50 ألف دولار، لأنها نسيت استخدام الخيار الذي يضاعف المبلغ في حال فوزها.

وتصيف كاولي: إنه أمر مثير وممتع للغاية أن نختبر ذلك معاً، وزارت المرأة مكتب اليانصيب حيث حصلت على جائزتها.

وتخطط كاولي لإنفاق جائزتها في رحلة عائلية وتوفير المبلغ المتبقي.