الإنسان عرف المزاح قبل 13 مليون سنة

المصدر: سان فرانسيسكو ـــ د ب أ

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أكدت دراسة علمية نشرتها الدورية العلمية Proceedings of Royal Society Biological Sciences أخيراً أن القدرة على المزاح مع الآخرين تبدأ لدى الإنسان في سن ثمانية أشهر، وأن هذا السلوك لا يقتصر على البشر، وإنما تم رصد سلوكات مشابهة لدى رئيسات أخرى مثل بعض أنواع القردة والشامبنزي، وأن تطور هذا السلوك بشكل عام بدأ لدى الإنسان قبل 13 مليون سنة على الأقل.

وتقول الباحثة إيزابيل لاومر المتخصصة في مجال الرئيسات والسلوكات الإدراكية في جامعة كاليفورنيا ومعهد ماكس بلانك لسلوكات الحيوان في بيان أورده الموقع الإلكتروني «بوبيولار ساينس» المتخصص في البحوث العلمية إن القردة الرئيسة مرشح مثالي للمداعبة والمزاح، وقريبة الشبه بالإنسان حينما يتعلق الأمر بالانخراط في اللعب الاجتماعي، فيمكنها أن تضحك، وأن تبدي مؤشرات إلى فهم ردود فعل الآخرين في إطار هذه التفاعلات الاجتماعية المرحة.