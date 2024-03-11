لوحة نادرة لفان غوخ تُباع بالملايين في هولندا

المصدر: لاهاي ـــ أ ف ب

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بيعت إحدى لوحات فنسنت فان غوخ الأولى لقاء عدة ملايين من اليورو في معرض فني مرموق بهولندا، بحسب ما أفاد أول من أمس مالكها السابق ووسائط إعلام هولندية.

وعُرضت لوحة «رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض» بـ4,5 ملايين يورو في «المعرض الأوروبي للفنون الجميلة» The European Fine Art Fair، وهو كنز فني حقيقي تستضيفه مدينة ماستريخت في جنوبي البلاد.

وقال بيل راو، رئيس معرض «إم إس راو»، أحد أكبر وأشهر المعارض الفنية في الولايات المتحدة «بيعت اللوحة لمتحف في دولة ليست ضمن الاتحاد الأوروبي».

وتابع راو في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها وكالة فرانس برس «لا يمكننا التحدث عن السعر».

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية «ايه ان بي» بأن اللوحة بيعت بالسعر الذي عُرضت فيه.

وأكّدت الوكالة أنّ اللوحة ستكون مُتاحة أمام العامة، من دون أن تذكر اسم المتحف الذي اشتراها.

وأنجز فان غوخ هذه اللوحة في أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين بجنوبي هولندا. وفي سنة 1885، رسم لوحته الشهيرة «آكلو البطاطا» في المكان عينه.