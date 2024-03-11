فرنسي «بطل العالم» في تصنيع الخبز بالشوكولا

المصدر: باريس ـــ أ ف ب

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تُوّج خبّاز فرنسي «بطل العالم» في مسابقة لتصنيع الخبز بالشوكولا، أقيمت أول من أمس، في جنوب غربي فرنسا، وضمّت نحو عشرين متنافساً من 12 دولة، بينها دول عربية.

وفاز ديميتري بوردون (29 عاماً)، بفارق ضئيل على مواطنه توم جان، الذي حلّ ثانياً، إذ قدّم نوعاً مبتكراً من هذه المعجنات، وهو أحد الاختبارين في المنافسة، عبارة عن خبز بالشوكولا، على شكل مطحنة مع فلفل سيتشوان، ومزيّن بهلام الأفندي والنارنج وعصير اليوزو.

وتم اختيار هذا الفائز الذي يدير مخبزاً في ضواحي تولوز، من جانب لجنة تحكيم تضم 18 متخصصاً في مجال الطهو.

كذلك، فاز الإيطالي ميركو زيناتي بجائزة تمنحها لجنة تحكيم ثانية مؤلفة من أشخاص عاديين.

وتنافس في هذه النسخة الثانية من المسابقة، 20 شخصاً من 12 دولة مختلفة، بينها المملكة العربية السعودية والكاميرون وكندا وساحل العاج ومصر والكويت ولبنان والمغرب وتونس وفيتنام.

ويشير اسم المسابقة «شوكولاتين/خبز بالشوكولا»، إلى المنافسة في فرنسا بين هاتين التسميتين اللتين تعنيان النوع نفسه من المعجنات، إذ لا تزال تسمية «شوكولاتين»، تُستخدم في جنوب غربي البلاد.

وتعيّن على المتنافسين تصنيع 24 قطعة من الخبز بالشوكولا، بينها 12 بالأسلوب التقليدي، و12 بأسلوب مبتكر، وكلها ضمن وزن محدّد (بين 70 و90 غراماً)، وباستخدام المكونات نفسها (الزبدة والشوكولا).

وجرى تقييم المخبوزات استناداً إلى معايير الطهو وجودة العجينة والطعم والملمس.

وقرر غاي أورسيني، وهو مرشح من كورسيكا يبلغ 29 عاماً، أن يستلهم من الكليمنتين الذي يذكّره بطفولته، ليقدم نسخة مبتكرة على شكل عقدة، تحتوي على 70 % من شوكولا غواناخا وكريمة الكليمنتينا المحلاة.