فيديو .. روبوت لتوصيل طعام النزلاء في فنادق الصين

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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شارك أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بالسفر مقطع فيديو يوثق تجربة فريدة لكيفية توصيل طعامه إلى غرفته بالفندق عن طريق الروبوت.

وأظهر الفيديو الذي نشره Ken Abroad كيف يقوم الروبوت بتوصيل الطعام إلى غرفته أثناء إقامته في أحد الفنادق في الصين.

وأظهر كين، في الفيديو، أنه عندما وصل الروبوت خارج غرفته، رن الهاتف الموجود داخل غرفته لإبلاغه بوصول الروبوت ففتح باب غرفته وكان هناك روبوت يقف مباشرة بالخارج.

أدرك الرجل، الذي لم يكن يفهم اللغة الصينية، أنه يحتاج إلى الضغط على زر على الشاشة الموجودة على رأس الروبوت، لفتح مكان يتم حفظ طعامه فيه، وعند الضغط على الزر ظهر الطعام.

وأوضح الرجل أنه يجب إخراج الطعام من الروبوت خلال 70 ثانية، ومن ثم الضغط على زر لإغلاق مكان الطعام ثم ترك الروبوت الرجل مع طعامه وذهب بعيدا.