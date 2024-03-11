تشيكية ملكة جمال العالم ولبنانية وصيفتها

المصدر: بيروت ـــ أ ف ب

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حصدت التشيكية كريستينا بيشكوفا، أول من أمس، في الهند، لقب ملكة جمال العالم، وحلت اللبنانية ياسمينا زيتون وصيفة أولى.

وتُوّجت كريستينا بيشكوفا من تشيكيا بلقب ملكة جمال العالم للعام 2024، متفوقة على 111 من زميلاتها من كل أنحاء العالم شاركن في التصفيات التمهيدية، وتأهلت 40 منهن للتنافس في اللقب في الدورة الحادية والسبعين للمسابقة التي أقيمت في مركز «جيو وورلد كونفنشن سنتر» في بومباي الهندية.

واختيرت عارضة الأزياء التشيكية بيشكوفا 23 عاماً ملكة جمال العالم، بعد المرحلة النهائية التي ضمت أربع متسابقات، كل منهن فازت بلقب ملكة جمال منطقة جغرافية.

وتقدمت بيشكوفا التي درست الحقوق والمتأهلة عن أوروبا، على منافساتها المتأهلات للتصفية النهائية، عن كل من إفريقيا (ممثلة ببوتسوانا)، وأمريكا ومنطقة البحر الكاريبي (ممثلة بترينيداد وتوباغو)، وآسيا وأوقيانيا (الوصيفة الأولى من لبنان).

وحلّت وصيفة أولى اللبنانية ياسمينا زيتون التي كانت فازت بالمركز الأول بين المتباريات من قارتي آسيا وأوقيانيا.

وأعربت زيتون 22 عاماً والتي ارتدت فستاناً أزرق برّاقاً، عن اعتزازها بكونها مثّلت لبنان بطريقة جميلة وحصلت على لقب الوصيفة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يصل لبنان إلى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم.