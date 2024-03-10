الجزائر: لجنة الأهلة تعلن الاثنين أول أيام رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر يوم الأحد، أن الإثنين 11 مارس، سيكون أول أيام شهر رمضان 1445ه، عملا بمبدأ اتحاد المطالع.

واجتمعت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية أمسية الأحد، بدار الإمام في العاصمة. لرصد نتائج تحرّي هلال شهر رمضان من اللجان المنتشرة عبر ولايات الوطن.

وجاء في بيان اللجنة:"عملا بأصل اتحاد المطالع، فإن اللجنة تعلن أن أول رمضان 1445ه، سيكون إن شاء الله تعالى غدا الإثنين 11 مارس 2024م".