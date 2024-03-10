ذهب للسرقة .. فسقط في بئر عمقها 50 قدماً

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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في حادث مؤلم، سقط أحد الأشخاص في بئر بعمق 50 قدمًا داخل مبنى مصنع في العاصمة الهندية دلهي، ورغم أن التفاصيل المتعلقة بعمر الضحية وجنسه لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن موظفي المصنع أبلغوا الشرطة أن الضحية دخل مكتبهم بنية السرقة وسقط عن طريق الخطأ في البئر.

وتشارك خدمة إطفاء دلهي في عمليات الإنقاذ المستمرة لإخراج الشخص من البئر، كذلك استجابت خمس سيارات إطفاء، بالتعاون مع فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وشرطة دلهي في محاولة لإنقاذ اللص، وفقا لموقع asianetnews.

وتلقت السلطات نداء الاستغاثة، إيذانا ببدء جهود إنقاذ الرجل من البئر التي يتراوح عمقها بين 40 و50 قدمًا، ووصل فريق الإنقاذ شارعاً في حفر بئر جديدة موازية لتلك التي علق فيها الرجل.

وفي حادث منفصل في مدينة جانجابور، سقطت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في بئر مفتوحة وتحرك المسؤولون الإداريون بسرعة فور تلقيهم معلومات حول الحادث، ووجهوا الجهود لإنقاذ المرأة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فقدت المرأة، التي تدعى منى باي من منطقة بيروا داني في راجاستان، حياتها في الحادث المؤسف.