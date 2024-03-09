الصداقة بين الحيوانات في تطور مستمر

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكد باحثون من جامعة ستوكهولم وجامعة نوشاتيل في السويد أن الصداقات داخل المجموعات الحيوانية تتطور تدريجياً وبشكل مستمر، من خلال المساعدة المتبادلة والأنشطة المشتركة.

واقترح الباحثون في دراستهم المنشورة في PNAS، نظرية جديدة لتطور الروابط الاجتماعية والتعاون بين الحيوانات التي تعيش في مجموعات، متحديين بذلك نماذج نظرية الألعاب التقليدية.

وتؤكد الدراسة أنَّ عملية تكوين الروابط والحفاظ عليها تحدث في كل من المجموعات الصغيرة والكبيرة، حيث لا يحافظ الأفراد على العلاقات القائمة فحسب، بل يبحثون أيضاً بنشاط عن علاقات جديدة.