طفل يسرق سيارة ويقودها بطريقة «خطرة»

المصدر: دبي ـــ البيان

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تفاجأت دورية شرطة في شمالي إنجلترا، عندما أوقفت سيارة من نوع «بي إم دبليو»، تسحب مقصورة «كارافان»، ويقودها طفل صغير السن.

وتلقت شرطة شمالي يوركشاير، الخميس، بلاغاً بسرقة مقصورة من موقع لقضاء العطلات، وأن سيارة «بي إم دبليو» تجرها.

وبتعقب السيارة، تمكنت الشرطة من إيقافها، قرب غارفورث، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز».

وقال رجال الشرطة إنهم «ذهلوا» عندما وجدوا طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً، وهو يقود سيارة الـ «بي إم دبليو» بطريقة خطرة.

وبتفتيش السيارة، وجد رجال الشرطة معدات تستخدم في تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى مجموعة من لوحات تسجيل المركبات.

واعتقلت الشرطة الصبي للاشتباه في ارتكابه جرائم تشمل السرقة والسطو والقيادة الخطرة.

وبعد استجوابه، تم إطلاق سراحه بكفالة مشروطة من الشرطة، للسماح للضباط بإجراء مزيد من التحقيق في القضية.