استعانا بجثة صديقهما لسحب أمواله من المصرف

المصدر: دبي ــ البيان

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قام أمريكيان صديقان لرجل توفي حديثاً باستخدام جثته لسحب الأموال من حسابه المصرفي، حسبما أفادت الشرطة الأمريكية.

وذكرت المعلومات أن لورين بي. فيرالو (55 عاماً) وكارين كاسبوهم (63 عاماً)، أخذا جثة الرجل إلى المصرف بمساعدة شخص ثالث غير معروف، عبر وضعه في المقعد الأمامي حتى يمكن لموظفي المصرف رؤيته، حيث سحبوا مبلغاً غير معلن من حسابه الخاص.

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سبق لزملاء المتوفى أن سحبوا أموالاً من حساب الرجل وبحضوره وموافقته، وفقاً لما نقله تقرير موقع «أن بي سي نيوز» الإلكتروني الأمريكي، حيث استخدم المشتبه بهم نافذة الصراف الآلي في المصرف، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وتم فضح الجريمة المزعومة عندما قام المشتبه بهما بتسليم الجثة إلى مركز طبي بعد سحب المال ومغادرة المكان بسرعة، من دون تقديم معلومات لموظفي المستشفى حول جثة الرجل.

واتصل أحدهما في وقت لاحق بالمرفق الصحي مقدماً قليلاً من المعلومات حول المتوفى وتم التعرف على الجثة باسم دوغلاس لايمان (80 عاماً)، وقالت الشرطة إن المشتبه بهما ظهرا أمام المحكمة، وتم تحديد كفالة أحدهما بـ5000$ والثاني ينتظر محاكمات إضافية.