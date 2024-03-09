أقدم المجرات عمرها 13 مليار عام.. لكنها «ميتة»

المصدر: دبي-البيان

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اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجرة «ميتة» هي الأقدم بين المعثور عليها حتى الآن، يبلغ عمرها 13 مليار عام.

ويقول العلماء إن تشكل النجوم في المجرة توقف منذ نحو 13.1 مليار سنة، أي بعد 700 مليون سنة فقط من بداية الكون. وبينما اكتشف العلماء مجرات «ميتة» مماثلة من قبل، طبقاً لتقرير نشره «روسيا اليوم»، إلا أنها الأقدم.

ويشير علماء الفلك بجامعة كامبريدج إلى أن المجرة عاشت متعجّلة وماتت صغيرة. ولم يكن مثل هذا السلوك متوقعاً حتى اكتشاف المجرة الجديدة.

وقال عالم الفيزياء الفلكية توبياس لوزر من معهد كافلي لعلم الكونيات بجامعة كامبريدج: «يبدو أن المجرة عاشت بسرعة وبشكل مكثف، ثم توقفت عن تكوين النجوم بسرعة كبيرة. وفي مئات الملايين من السنين الأولى من تاريخه، كان الكون عنيفاً ونشطاً، مع وجود الكثير من الغاز لتغذية عملية تكوين النجوم في المجرات.