بعد سقوط أحد إطاراتها.. طائرة بوينغ للركاب تقوم بهبوط اضطراري في لوس أنجلس "فيديو"

المصدر: أ ف ب

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اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 777" إلى الهبوط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها الخميس من أحد مطارات سان فرانسيسكو في رحلة إلى اليابان، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.

ويُظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت سقوط الإطار من طائرة شركة "يونايتد ايرلاينز" بعد ثوان من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وذكر موقع "كرون 4" أن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق أضراراً بالعديد من السيارات، وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلس الدولي حيث هبطت.

وأفادت شركة "يونايتد إيرلاينز" أن 249 راكبا كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى أوساكا.

وواجهت شركة بوينغ مؤخرا سلسلة من المشكلات المتعلقة بمراقبة الجودة، كان آخرها في يناير عندما انفصل باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريغون.

ولم يصب أحد بأذى في الحادث، لكن تم وقف تحليق جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" لمدة 19 يوما.

ومنحت الهيئات الناظمة الأمريكية الأسبوع الماضي شركة بوينغ 90 يوما للتوصل إلى خطة لمعالجة قضايا مراقبة الجودة، حيث قال رئيس إدارة الطيران الفدرالية "أف آيه آيه" إن الشركة يجب أن "تلتزم بتحسينات حقيقية وعميقة".

وقالت شركة يونايتد إن هناك ستة إطارات في كل دعامة للهبوط في طائرة بوينغ 777، وهي مصممة لتهبط الطائرة بأمان حتى في حالة فقدان أو تلف بعضها.

وقالت شركة الطيران إنه من المتوقع أن يتابع الركاب رحلتهم في وقت لاحق الخميس بعد الهبوط الاضطراري بسلام في لوس أنجلس.



🇺🇸 Un Boeing 777 de United Airlines a perdu une roue au décollage de San Francisco.



▫️La roue s’est écrasée sur des voitures du parking de l’aéroport.



pic.twitter.com/SfYvlDGBdf — air plus news (@airplusnews) March 7, 2024