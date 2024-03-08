وفاة طفلة عمرها 4 سنوات نسيها والدها في سيارته

المصدر: إعداد- وائل زكير

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توفيت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بعد أن نسي والدها أن ابنته كانت نائمة في سيارته وسط الحر الشديد في البرازيل.

توفيت الطفلة جيل دي أوليفيرا بعد ظهر الأربعاء في ألاجوينهاس، وهي مدينة تقع في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

وكان والدها، ينوي إيصالها إلى المدرسة ليتركها في المقعد الخلفي لسيارته أثناء وجوده في العمل.

وفي ذلك الوقت، وصلت درجات الحرارة في المدينة إلى 31 درجة مئوية.

واتصل والد الطفلة بالشرطة بعد أن اتصلت والدة الطفلة الصغيرة بمدرستها لأنها أرادت الاطمئنان على ابنتها التي ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في وقت سابق من ذلك الصباح.

ولكن مدير المدرسة أخبر الأم حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر أن الطفلة لم تحضر إلى المدرسة في ذلك اليوم.

وقال شهود عيان، بحسب الشرطة العسكرية، إن الرجل هرع إلى السيارة في محاولة لإنقاذ حياة ابنته، حسب صحيفة "مترو".

وأعلنت خدمات الطوارئ، المعروفة في البرازيل باسم SAMU، وفاة الطفلة في مكان الحادث.

واعتقلت الشرطة المدنية والدها (40 عاما) الذي يواجه اتهامات بالقتل غير العمد.

يدعي الأب أنه "نسي" أن ابنته كانت نائمة في الجزء الخلفي من سيارته عندما ذهب إلى العمل لهذا اليوم.

واستجوبته الشرطة وأطلقت سراحه بكفالة في انتظار التحقيق الجنائي.