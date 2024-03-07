اعتقال رجل صيني بتهمة سرقة تكنولوجيا متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على مواطن صيني يعيش في كاليفورنيا بتهمة سرقة تكنولوجيا متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل.

واتهم لينوي دينغ، وهو مهندس برمجيات سابق في غوغل، بأربع تهم تتعلق بسرقة أسرار تجارية، حسبما قال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في سان فرانسيسكو.

وقال غارلاند: "نزعم أن المدعى عليه سرق أسرارا تجارية متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سرا في شركتين مقرهما في الصين".

وأضاف: "سنحمي بشدة التقنيات الحساسة التي تم تطويرها في أمريكا من الوقوع في أيدي أولئك الذين لا ينبغي أن يمتلكونها".

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن دينغ / 38 عاما / "سرق أكثر من 500 ملف سري تحتوي على أسرار تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، بينما كان يعمل سرا لصالح شركات مقرها الصين تسعى إلى الحصول على ميزة في سباق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وشارك دينغ، الذي كان يعمل في غوغل منذ عام 2019، في تطوير البرمجيات المستخدمة في مراكز بيانات الحوسبة الفائقة للشركة، والتي تم تصميمها لدعم أعباء العمل المستخدمة لتدريب واستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، وفقا للائحة الاتهام.

ويقال إنه قام بتحميل الأسرار التجارية المخزنة في شبكة غوغل إلى حساب " غوغل كلاود" شخصي من مايو 2022 إلى مايو 2023.