سمكة صغيرة تصدر أصواتاً أعلى من صوت الفيلة

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة جديدة أن نوعاً صغيراً من الأسماك لا يزيد طوله على نصف بوصة (1.3 سنتيمتر تقريباً) قادر على إصدار أصوات تفوق تلك الناتجة عن الفِيَلة، حسب «سي إن إن».

ويمكن لسمكة Danionella cerebrum الصغيرة والشفافة، التي تعيش في المياه الضحلة قبالة ميانمار، إصدار أصوات تزيد على 140 ديسيبلاً، بحسب ما أفاد فريق دولي من العلماء، في بيان صحافي نشر أول من أمس.

وأفاد رالف بريتز، مؤلف الدراسة، وعالم الأسماك في متحف «سينكينبرغ» للتاريخ الطبيعي بألمانيا: «صوتها مشابه للضوضاء التي يشعر بها الإنسان أثناء إقلاع طائرة من مسافة مئة متر، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لحيوان بهذا الحجم الضئيل».

وهناك أيضاً بعض أنواع الأسماك التي تصدر أصواتاً عالية بشكل غير عادي، مثل ذكر سمكة plainfin midshipman، الذي يستطيع إصدار نداء تزاوج يصل إلى حد 130 ديسيبلاً.

لكن يبدو أن سمكة Danionella cerebrum فريدة مقارنة بالأسماك الأخرى.

وتصدر هذه الأسماك ضجيجاً عن طريق ضرب الغضروف بمثانة العوم، وهي عضو مملوء بالغاز يسمح لها بالتعمق في المياه، وينجم عن ذلك نبض سريع.

وأنتجت الأسماك نبضات ذات تردد أعلى عبر ضغط مثانة العوم من الجانبين الأيسر والأيمن بنمط متناوب، وأصدرت نبضات ذات تردد منخفض باستخدام ضغطات متكررة أحادية الجانب على الجانب نفسه من الجسم.