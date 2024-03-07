مستحضر من الميكروبات يزيد خصوبة تربة المناطق القاحلة

المصدر: دبي ــ البيان

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ابتكر علماء جامعة أستراخان مستحضراً من الميكروبات يضاعف مستوى خصوبة التربة في المناطق القاحلة، التي تشمل المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.

ويشير المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI) إلى أن أساس هذا المستحضر هو البكتيريا الأكتينية التي تساعد في الاحتفاظ بعنصر النتروجين المهم للنباتات في التربة. وقد استكمل الباحثون بهذا مجمع المركبات التي تساعد على مكافحة أمراض المحاصيل الشائعة، حسب «روسيا اليوم».

ويقول مصدر في (NTI): «تمكن علماء جامعة أستراخان من ابتكار مستحضر ميكروبيولوجي لتحسين النظم الإيكولوجية للتربة في مناطق المناخ الجاف وارتفاع درجة حرارة الهواء. سيساعد هذا المستحضر في حل مشكلات التصحر وزيادة خصوبة التربة وحالة البيئة الزراعية الطبيعية».

ووفقاً للمشرفة على المشروع ليليت غريغوريان، الأستاذ المشارك في قسم التكنولوجيا الحيوية وتربية الأحياء المائية وعلوم التربة وإدارة الأراضي في الجامعة، سيسمح استخدام المستحضر الجديد بمضاعفة محتوى الدبال في التربة (مؤشر تقييم مستوى خصوبة التربة)، وهذا ما تؤكده نتائج التجارب الميدانية التي استمرت ثلاث سنوات.

وتقول غريغوريان: «إن فك «شفرة الصحراء» هو الهدف النهائي لهذا البحث طويل الأمد، ما سيسمح بإنشاء بكتيريا مقاومة للظروف غير المواتية التي يمكن أن تحسن حالة التربة في المناطق القاحلة ويعزز انتشار النباتات التي تتحمل الجفاف فيها».