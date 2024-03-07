117 مليار إنسان مروا على الأرض عبر التاريخ

المصدر: (دبي ـــ البيان )

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قدّر مشروع في الإنترنت باسم «Our World in Data»، أعداد البشر الذين عاشوا على الأرض على مدى التاريخ بما لا يقل عن 117 مليار نسمة. وفي دراسة أخرى، توصل في وقت سابق الخبير بيتر جرونوالد من المركز الهولندي لعلوم الحاسوب والرياضيات إلى أن عدد البشر في غضون 162 ألف عام من الوجود البشري على الأرض بلغ عددهم التقديري 107 مليارات إنسان، وقدرت دراسة ثالثة العدد بـ120 مليار نسمة، حسب «روسيا اليوم».

الخبراء الذين قدروا عدد البشر على الأرض طيلة التاريخ بـ117 مليار نسمة، قاموا بهذا العمل بالارتكاز على مراعاة جميع المتغيرات التي تسمح بإجراء تقييم دقيق للتغيرات الكمية، وانطلقوا في عملهم من افتراض أن الوجود الإنساني بدأ منذ 190 ألف عام.

ويعتقد الخبراء أن تغير عدد سكان الأرض في آلاف السنين القليلة الأولى كان بطيئاً بسبب انخفاض متوسط العمر المفترض لأسلافنا، فقد أدت الأمراض ونقص الغذاء وهجمات الحيوانات في العصور الأولى إلى ارتفاع معدل الوفيات.

هذا الأمر تغير بعد عدة مئات الآلاف من السنين، وفي سنة 8000 قبل الميلاد عاش بشكل تقريبي ما لا يقل عن 5 ملايين إنسان بشكل دائم على الأرض، وبلغ عدد سكان الأرض في القرن الميلادي الأول نحو 300 مليون شخص، وارتفع العدد مع بداية القرن 19 إلى أكثر من مليار نسمة.