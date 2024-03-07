الطيور والزواحف «تزيد» إنتاجية المحاصيل

المصدر: (باريس ــ أ ف ب )

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تشكل الطيور والزواحف بديلاً فعالاً للمبيدات الحشرية في الحقول، إذ من شأن وجودها خفض أعداد الآفات وزيادة غلة المحاصيل، على ما بيّنت دراسة نُشرت أمس.

وحلل باحثون في دراسة نشرتها مجلة «بروسيدينغز أوف ذي رويال سوسايتي بي» دراسات سابقة تناولت الفعالية البديلة لأحد أشكال «المكافحة الحيوية» بالاستناد إلى الطيور والزواحف التي تفترس الحشرات الموجودة في الحقول.

وخلص التحليل إلى أن «بعض الطيور وأنواع من الزواحف قد خفّضت أعداد الآفات بنسبة 73% في المتوسط، وزادت غلة المحاصيل بنسبة 25 % في المتوسط».

وكتب الباحثون المقيمون في البرازيل والولايات المتحدة وتشيكيا أن «دراستنا تسلط الضوء على أن الحيوانات تعمل بشكل غير مباشر على تعزيز المحاصيل وتوفير خدمات حيوية للنظام البيئي الذي يمكن أن يبقى قائماً حتى في سياق التغير المناخي الحالي».