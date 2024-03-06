هل يصبح القطب الشمالي خالياً من الجليد ؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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توقعت دراسة جديدة أن منطقة القطب الشمالي يمكن أن تشهد أول فترة خالية من الجليد بحلول عام 2067.

وقد يصبح القطب الشمالي خاليًا من الجليد تقريبًا لعدة أشهر من كل عام ويعني فقدان الجليد في القطب الشمالي أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات سوف تتسارع، مما يعني أيامًا أكثر حرارة.

ويتقلص الجليد البحري في القطب الشمالي بشكل طبيعي في الصيف ويتجمد مرة أخرى في الشتاء، لكن دراسة جديدة وجدت أن المنطقة يمكن أن تصبح "خالية من الجليد" في غضون 10 سنوات فقط.

واكتشف فريق من العلماء في جامعة كولورادو بولدر أن الجليد ذاب أكثر من المعتاد في الصيف وتجمد مرة أخرى بشكل أصغر في الشتاء.

وخلص الباحثون إلى أن أول فترة خالية من الجليد في القطب الشمالي يمكن أن تحدث في هذا العقد، ومن المرجح أن تحدث بحلول عام 2050. وسوف يتردد صدى آثارها على الكوكب الذي يزداد دفئا، وفقاً لصحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

ويصل الجليد البحري عادة إلى الحد الأدنى في منتصف شهر سبتمبر، بعد أن تذوبه حرارة الصيف وقبل أن يبدأ في التجمد مرة أخرى.

وهذه تغيرات سنوية طبيعية بين الصيف والشتاء، حيث يذوب الجليد بشكل طبيعي ويتجمد مرة أخرى.

لكن وجدت وكالة ناسا أن الجليد في الصيف والشتاء أصبح أصغر حجما.

وفي 19 سبتمبر 2023، شهد القطب الشمالي سادس أدنى حد من الحد الأدنى من الجليد منذ أن بدأت ناسا في تتبعه بالأقمار الصناعية. في الوقت نفسه تقريبًا في القطب الجنوبي، عندما كان من المفترض أن يكون الجليد في ذروته، سجلت وكالة ناسا أصغر حد أقصى في المنطقة في التاريخ .

ويتقلص الجليد البحري في القطب الشمالي منذ عام 1978 على الأقل، عندما بدأت وكالة ناسا بمراقبته بالأقمار الصناعية.

واستنادًا إلى التحليل الجديد، توقع مؤلفو الدراسة أن أول ظروف خالية من الجليد قد تحدث في سبتمبر في وقت ما في عشرينيات أو ثلاثينيات القرن الحالي.

لكن عبارة "خالية من الجليد" لا تعني أنها خالية من الجليد بنسبة 100%. بل يعني أن المحيط سيكون به أقل من مليون كيلومتر مربع (حوالي 386000 ميل مربع) من الغطاء الجليدي.

قد يبدو الأمر كثيرًا، ولكن حتى في الحد الأدنى لعام 2023، غطى الجليد البحري في القطب الشمالي 1.63 مليون ميل مربع أو 4.23 مليون كيلومتر مربع.

وتوقع مؤلفو الدراسة أن الحد الأدنى من التغطية الجليدية البحرية سيكون لمدة شهر واحد فقط، ولكن مع مرور الوقت سوف يستمر لفترة أطول.

وبحلول عام 2067، توقعوا أن يكون القطب الشمالي خاليًا من الجليد في كثير من الأحيان، ليس فقط في ذروة الجليد في سبتمبر، ولكن أيضًا في أغسطس وأكتوبر.

ولكن في هذه الحالة، فإن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من شأنه أن يؤخر هذا الإنجاز، لأن ذوبان الجليد في القطب الشمالي حساس بشكل خاص ويستجيب بسرعة للتغيرات في انبعاثات الكربون.

ونشرت الدراسة في مجلة" Nature Reviews Earth & Environment" .

وقالت المؤلفة الأولى للدراسة ألكسندرا يان، الأستاذة المشاركة في علوم الغلاف الجوي والمحيطات في معهد CU Boulder لأبحاث القطب الشمالي وجبال الألب: "هذا من شأنه أن يحول القطب الشمالي إلى بيئة مختلفة تمامًا، من القطب الشمالي الصيفي الأبيض إلى القطب الشمالي الأزرق".

وقالت: "لذلك، حتى لو كانت الظروف الخالية من الجليد لا يمكن تجنبها، ما زلنا بحاجة إلى إبقاء انبعاثاتنا منخفضة قدر الإمكان لتجنب الظروف الخالية من الجليد لفترة طويلة".

وتبقى هذه مجرد توقعات، لكن الدراسة استندت إليها على العمل السابق للعديد من الفرق الأخرى، وليس على مصدر واحد فقط للبيانات.

ومع انكماش الجليد في القطب الشمالي، أشار بعض المحللين السياسيين إلى أن ذلك يجعل الأمور أسهل بالنسبة للشركات التي ترغب في شحن السلع المصنعة، وربما الأهم من ذلك، النفط بين أوروبا وآسيا.

بالنسبة للسفن، من الناحية النظرية فإن أقصر طريق بين أوروبا وآسيا هو المرور فوق القطب الشمالي، لكن الجليد البحري جعل ذلك صعبا من الناحية العملية.

ولكن في السنوات الأخيرة، أدى تقلص الغطاء الجليدي في الصيف والشتاء إلى تسهيل مرور السفن.