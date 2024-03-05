الحبس 6 أشهر لمقرئ مصري شهير خالف آداب تلاوة القرآن

المصدر: البيان

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أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر صدور حكم بالحبس 6 أشهر لمقرئ شهير، خالف صحيح التلاوة وتعليمات النقابة.

وقالت النقابة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إنه صدر حكم بالحبس 6 أشهر بحق "محمد أحمد نصر على قطب الشهير بـ محمد نصر الطاروطي" من محافظة الشرقية، مضيفة أنها ماضية بكل قوة وحزم لكل من يخالف صحيح تلاوة القرآن الكريم.

يذكر أن النقابة كانت أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التي لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد.

أيضا قررت النقابة أيضا إيقاف المقرئ الشهير محمد حامد السلكاوي، ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر، بسبب خطأ ورد منه رفض تصحيحه.