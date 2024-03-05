الذكاء الاصطناعي يحذر البشر: الكائنات الفضائية شريرة فلا تتواصلوا معها

المصدر: دبي-البيان

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حذرت خوارزميات الذكاء الاصطناعي البشر من التواصل مع الكائنات الفضائية لكونه خطراً، وذلك وفق دراسة أجراها عدد كبير من العلماء من جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا (بينها: جامعة «نيويورك»، جامعة «روتجرز»، معهد «نيوجيرسي» للتكنولوجيا، جامعة «شنغهاي»، جامعة «جورج تاون»). وقد قيم العلماء في الدراسة، حسب تقرير «روسيا اليوم»، مدى إمكانية الاتصال بالمخلوقات الفضائية وسلامته، إذ ابتكروا أداة الذكاء الاصطناعي CosmoAgent للاستشارة، ولكن هذه الأداة استنكرت بشدة التكتيكات التي استعانوا بها للبحث عن المخلوقات الفضائية، وهددت بعواقب وخيمة.

وفي العديد من السيناريوهات التي يحاكيها الذكاء الاصطناعي، كانت هناك دائماً حضارة عسكرية خارج كوكب الأرض تهاجم حضارتنا، وتدمرها في نهاية المطاف. وأظهرت سيناريوهات الذكاء الاصطناعي الكائنات الفضائية على أنها «شريرة وعدوانية».

وحسب الذكاء الاصطناعي فإن الكائنات الفضائية أذكى من البشر دائماً، وأكثر تطوراً وخاصة في المجال العسكري.

وتنحصر النصيحة الواردة عن CosmoAgent فيما يلي: من الضروري التقليل بشكل حاد من محاولات إقامة اتصال بحضارات خارج كوكب الأرض، وفي المقام الأول فيما يتعلق بإرسال إشارات إليهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الذكاء الاصطناعي إلى توخي الحذر في هذا المجال. لكن هناك العديد من الأشخاص العقلانيين، ومعظمهم من العلماء كانوا متحيزين منذ فترة طويلة تجاه الكائنات الفضائية، وكان ضمنهم عالم الفيزياء الفلكية البريطاني الشهير الراحل ستيفن هوكينج، وكان خوفه من الحضارات المتطورة خارج كوكب الأرض قوياً للغاية.

وقال العالم: «أظهر تاريخ الأرض أن الاتصالات بين الحضارات ذات المستويات الفكرية المختلفة، انتهت بكارثة بالنسبة لأولئك الذين كانوا أقل تطوراً».