روبوت دردشة ينافس«شات جي بي تي»

المصدر: دبي - وكالات

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كشفت شركة «أنثروبك» الناشئة المدعومة من غوغل وأمازون، أول من أمس، عن السلسلة الثالثة من نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم «كلود»، في أحدث جولات المنافسة في وادي السيليكون لإصدار تكنولوجيا أكثر كفاءة.

وتقول الشركة الناشئة إن روبوت الدردشة «كلود 3 أوبوس»، الإصدار الأكثر تطوراً في السلسلة، يتفوق في العديد من الاختبارات القياسية على الطرازين المنافسين (شات جي.بي.تي 4.0) الذي طورته شركة «أوبن إيه.آي» و«جيميناي» من ابتكار «غوغل».

ونوهت رئيسة شركة «أنثروبك»، دانييلا أمودي، إن العملاء سيختارون السلسلة الجديدة رغم السعر المرتفع «إذا كانوا بحاجة إلى إجراء مهام أكثر تعقيداً من الناحية المعرفية»، مثل التعامل مع التحليل المالي المعقد بدقة.

وأوضحت الشركة أن إصدار «أوبوس» ضمن السلسلة الثالثة سيكلف 15 دولاراً، مقابل كل مليون وحدة من البيانات، فيما ستنخفض تكلفة النماذج الأقل قدرة 5 مرات على الأقل مقابل التعامل مع القدر نفسه من البيانات.

وبحسب «أنثروبيك» فإن (كلود 3) يمكنه الاستجابة للاستعلامات النصية والصور، على سبيل المثال تحليل صورة أو جدول.

وبإمكان هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي كان لتطبيق «شات جي.بي.تي» الفضل في انتشاره، إنشاء محتوى جديد عند الطلب.

ويقوم «كلود 3» بفحص الصور، ولكن لن ينتجها، بحسب الرئيس التنفيذي داريو أمودي الذي أرجع ذلك إلى «شهدنا طلباً أقل بكثير من جانب المؤسسات عليها».

وأوقفت غوغل الشهر الماضي مؤقتاً خاصية إنشاء الصور في روبوت الدردشة جيميناي بعد أن أخطأت في متطلبات التنوع، مثل عدم الدقة في تصوير الجنود النازيين في الأربعينيات على أنهم من خلفيات عرقية مختلفة بدلاً من كونهم من أصحاب البشرة البيضاء.