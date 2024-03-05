سبعيني صيني بلياقة بدنية عالية

المصدر: دبي ـــ البيان

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واظب الصيني زو هيبينج، البالغ من العمر 70 عاماً، على التمارين الرياضية اليومية طيلة 45 سنة، ما جعله يظهر كالشاب العشريني، إذ يتسلق جبلاً يبلغ ارتفاعه 2200 قدم بسهولة، حسب «روسيا اليوم».

قال زو هيبينج لصحيفة «South China Morning Post»، إنه يتأكد يومياً من الحصول على الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث يحمل معه إبريقاً يسع 5.2 غالونات، عندما يذهب للركض.

وأشار إلى أنه يكمل روتينه الشاق في الساعة 5:30 صباحاً، قبل أن يذهب إلى العمل في الساعة 8 صباحاً.

وأوضح زو هيبينج: «الحياة تكمن في الجري، والشيء الأكثر أهمية، هو ممارسة الرياضة، والحفاظ على لياقتك البدنية، وتطوير نمط حياة جيد».

بدأ حب هيبينج للركض في عام 1979، عندما قرأ عن فوائد الرياضة في إحدى المجلات. والآن يتضمن نظامه تمارين السحب بالأثقال، وتسلق العمود، والوقوف على اليدين، وقفز الضفدع لمسافة تزيد على 2500 خطوة، من قاعدة جبل جيلي إلى القمة في ساعة واحدة. ويزحف عائداً إلى الأسفل مثل التمساح، خلال 50 دقيقة.

وأوضح هيبينج: «الزحف لا يؤذي الركبتين، ولكنه يدرب تنسيق الأطراف». كما يعزو نجاحه إلى تجنب السجائر لمدة 4 عقود، والذهاب إلى الفراش مبكراً.