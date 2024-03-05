إسطرلاب أندلسي في فيرونا الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة أعدتها الدكتورة فيديريكا جيجانتي من جامعة كامبريدج عن إسطرلاب إسلامي من القرن الحادي عشر في فيرونا بإيطاليا، والذي يعد أحد أقدم الأمثلة الإسلامية، التي تم العثور عليها على الإطلاق.

وقد حددت الدراسة الإسطرلاب على أنه أندلسي، مما يشير إلى أنه تم صنعه في إسبانيا، التي كان يحكمها المسلمون في القرن الحادي عشر، لكنها خضعت لتعديلات من قبل المستخدمين في إسبانيا وشمال أفريقيا وإيطاليا على مر القرون.

ويحتوي الإسطرلاب، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nuncius، على نقوش عربية لخطوط عرض قرطبة وطليطلة، تشير إلى أصوله في الأندلس. كما يشتمل الإسطرلاب على «شبكية»، وهي عبارة عن قرص مثقوب يمثل خريطة النجوم، من خلال تحليل مواقع النجوم، توصلت الدراسة إلى أن الإسطرلاب تم إنشاؤه في أواخر القرن الحادي عشر.