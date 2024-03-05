علماء يكشفون سر الكثبان الرملية النجمية

المصدر: دبي - وكالات

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كشف علماء النقاب، أمس، عن أول دراسة متعمقة للكثبان الرملية النجمية، إحدى عجائب صحارينا، تظهر التكوين الداخلي لهذه المعالم الجيولوجية، وتوضح الفترة الزمنية، التي استغرقها تكوين إحداها، وهي أسرع مما كان متوقعاً، وإن كانت لا تزال عملية تتطور على مدى قرون عديدة.

وتركز الدراسة على كُثيب رملي نجمي في شرق المغرب يسمى «لالا‭‭‭‭ ‬‬‬‬لالِيا»، أو «لالا العالية»، ويقع في الصحراء في بحر رملي صغير، يسمى عرق الشبي على بعد نحو خمسة كيلو مترات من بلدة مرزوكة.

ويرتفع هذا الكثيب 100 متر عن باقي الكثبان المحيطة به، ويبلغ عرضه حوالي 700 متر، ويحوي 5.5 ملايين طن متري من الرمل.

واستخدم الباحثون راداراً مخترقاً للأرض للنظر داخل الكُثيب مع استخدام التأريخ المضيء لتحديد المدة، التي استغرقها تشكيل الكثيب، وهي نظرية تعتمد على كمية الطاقة المحبوسة داخل حبيبات الرمل، وكانت الإجابة نحو 900 عام، ويتراكم ما يقرب من 6400 طن متري سنوياً، إذ تهب رياح محملة بالرمال بلا هوادة عبر الصحراء.

وكشف الرادار المخترق للأرض الطبقات داخل الكُثيب «لالا‭‭‭‭ ‬‬‬‬لالِيا»، وأظهر كيف تشكل عبر الزمن بتراكم الرمال وكيف تمثل أجزاء بداخله أنواع كثبان رملية أخرى.