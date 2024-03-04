أبلغ بايدن ووزيرة المالية .. ملياردير أمريكي يشكو من فاتورة بـ 85 دولاراً

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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لجأ ملياردير أمريكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من قيمة فاتورة وجبة إفطار تلقاها في أحد فنادق مدينة نيويورك، ما جعله عرضة لانتقادات متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك كايل باس، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في Hayman Capital Management، فاتورة طعام تبلغ قيمتها حوالي 85 دولاراً على منصة X.

وكتب باس، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزيرة المالية جانيت يلين، ومجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، لقد بلغ التضخم مرحلة رهيبة - أول وجبة إفطار بقيمة 85 دولارًا لشخص واحد في أحد فنادق مدينة نيويورك، لذا قررت عدم تكرار الأمر مرة أخرى.

تضمنت الفاتورة طلب خدمة الغرف ومشروب كولا دايت وعصير برتقال وجزءا من الفطائر واللحم.

وأثار منشور باس غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ونعتوه بالبخل والكسل بسبب شكواه من قيمة الفاتورة بعد طلب خدمة الغرف.

قال أحد مستخدمي الإنترنت: "أنا أستمتع عمومًا بقراءة منشوراتك، لكن الشكوى من التضخم عند طلب وجبة الإفطار في أحد فنادق مدينة نيويورك أمر مبالغ فيه بعض الشيء، كنت تعلم قبل الذهاب إلى هناك أن فاتورة الإفطار ستكون ضعف وجبة الإفطار في أي مكان آخر على الأقل، ولكنك فعلت ذلك وأضفت الكولا أيضًا".

وكتب آخر: " لقد طلبت خدمة الغرف في فندق 5 نجوم في مانهاتن. ماذا كنت تتوقع؟

وعلق شخص ثالث قائلاً: "لقد طلبت خدمة غرف عبقرية. يعلم الجميع أن خدمة الغرف تكلف أكثر بكثير في الفنادق، وخاصة الفنادق الكبرى".