مقبرة في هافانا «مليئة بقصص الحب»

المصدر: هافانا ــ أ ف ب

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تحتضن مقبرة في هافانا، العديد من قصص الحب التي عرفها الكوبيون على مر التاريخ.

وبنى قطب تجارة السكر خوان بيدرو بارو، عندما توفيت زوجته كاتلينا لاسا، قبراً رخامياً ضخماً، لحبه الحقيقي الوحيد، في مقبرة كولون في هافانا، التي تخفي قصصاً مؤثرة عن الحب.

وأثارت قصة الحب التي جمعت بارو وواحدة من أجمل نساء كوبا، كاتالين لاسا، التي توفيت عام 1930، ضجة في المجتمع الراقي، لكنها لم تمت، وما زالت حية في اللمسات الفاخرة لضريحها الموجود في المقبرة.

وقال ماريو دارياس 66 عاماًً، وهو مغنٍ وكاتب أغانٍ، ألّف العديد من الكتب عن هذه المقبرة في هافانا، التي أنشئت عام 1876، «المقبرة مليئة بقصص الحب». وتُعد المقبرة، متحفاً مفتوحاً، يضم رفات أبطال استقلال وكتاب وموسيقيين. وتخلّد المقبرة أيضاً قصص الحب... بعض منها صادم، والبعض الآخر حزين.

ويمثل قبر لاسا إحدى أشهر قصص الحب في كوبا. وتضم المقبرة أيضاً، قبر عاشقين أثارا صدمة عندما أغرما ببعضهما بعضاً: مدرّس وتلميذة، مع فارق 30 عاماً بينهما. ودُفن موديستو كانتو (1890-1977)، إلى جانب زوجته مارغريتا باتشيكو (1920-1959)، في قبر عليه تمثالان نصفيان للزوجين، وعبارة «متّحدان بالحب».