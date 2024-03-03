وفاة مأساوية لطفل اختنق في سرير طبي

المصدر: إعداد- وائل زكير

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توفي طفل معاق يبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن علق رأسه عن طريق الخطأ في سرير طبي في الليلة الأولى التي نام فيها.

وكان الطفل إيثان مصابًا بالشلل الدماغي ، كما عانى من مشاكل في الحركة بالإضافة إلى تأخر في النمو والارتجاع.

وقال الوالدان إن سرير إيثان تُرك في أدنى مستوى له، كما هو موصى به، عندما تم وضعه في السرير في الليلة السابقة.

ووجد الطفل ووجهه للأسفل وغير مستجيب فاستدعت والدته جيسيكا جاردينر سيارة إسعاف وأجرت الإنعاش القلبي الرئوي.

وعندما وصل المسعفون، واصلوا الإنعاش القلبي الرئوي لإيثان قبل نقله إلى مستشفى ميدواي البحري.

وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى كينغز كوليدج في لندن حيث تدهورت حالته. وتوفي بعد أربعة أيام.

وسجل الطب الشرعي سبب الوفاة على أنه نقص الأكسجين وتدفق الدم إلى الدماغ.

وأشار إلى أن أنف وفم إيثان قد تم تغطيتهما، مما أدى إلى "درجة من الاختناق" كما أصيب بعلامات خطوط حمراء على رقبته وعظمة الترقوة والتي يمكن أن تكون ناجمة عن "تجعد" المرتبة.

وقال الدكتور فيتزباتريك سوالو مع لجنة التحقيق: "لم يكن هناك مرض طبيعي مستقل يمكن أن يفسر توقف التنفس".تم فحص المرتبة ولم يتم العثور على أي عيوب وتم إحالة الأمر إلى مديرية الصحة والسلامة وهيئة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية".

وخلال شهادتهما، قال السيد وايد والسيدة جاردينر والدا الطفل إنهما كانا قلقين بشأن شرائط الفيلكرو الموجودة على السرير حيث كان إيثان معتادًا على تجريد نفس القماش المستخدم في جبائر ساقه.

وزعموا أيضًا أنهم حصلوا على وعود بسرير جديد، لكن هذا السرير كان قديماً ومتسخًا.

وكشف التحقيق إنه بعد التأكد من عدم ارتكاب جريمة وعدم تورط أي طرف ثالث، هناك ثلاث فرضيات هي خطأ ميكانيكي، أو أسباب طبيعية، أو خطأ المستخدم - وقد تم استبعاد الفرضيتين الأوليين، وفقا لصحيفة " ميرور" البريطانية.

وقررت لجنة التحقيق أن "إجراء المستخدم" هو السبب. وقالت مساعدة الطبيب الشرعي كاثرين وود لوالدي إيثان: “تعازي الصادقة على الخسارة الفادحة لطفلك. لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة هذه العملية برمتها. أنا آسف حقًا لخسارتك وآمل أن تكون عملية التحقيق قد ساعدت في الإجابة على بعض أسئلتك وقد ساهمت في حل المشكلة."